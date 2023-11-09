Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2023 09:10
Zorla işyurtlarında çalıştırılma

Arkadaşlar cezaevinde zorla işyurtlarında çalıştırılabilir mi bir memur? Müdür orda çalışacaksın derse ne yapılmalı?


UzunSu
Aday Memur
09 Kasım 2023 09:41

hangi birimde zorla çalıştırılıyorsun dostum ?


frontliner
Aday Memur
09 Kasım 2023 09:59

Kantin

UzunSu, 3 saat önce

hangi birimde zorla çalıştırılıyorsun dostum ?

Toplam 2 mesaj

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