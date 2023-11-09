Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 10:10
Dayakçı Öğretmen'in Dayak Yemesi

Görüntüleri tüm Türkiye tarafından izlenen öğretmen kişi, öğrencinin akrabaları tarafından dövülmüş.

https://tele1.com.tr/goruntuler-gundem-olmustu-ogretmen-kitapla-dovdugu-ogrencinin-yakinlari-tarafindan-hastanelik-edildi-948418/


adakızı
Genel Müdür
09 Kasım 2023 10:36

Öğretmenin akrabaları da çocuğun akrabalarını dövsün, sonra daha kalabalık bir akraba grubu öğretmenin akrabalarını dövsün, bir taraf pes edene kadar sürsün


Renjiro
Editor
09 Kasım 2023 10:38

yurdum insanı şaşırtmıyor


Sultanikincivites
Aday Memur
09 Kasım 2023 11:19
puahhahahahaha

halis4242
Genel Müdür
09 Kasım 2023 11:26

Bu devirden öğretmenlik yapılacak iş değil, eğitimi bitirdiler çünkü!!?


kaka-g
Memur
09 Kasım 2023 11:35

Yazıklar olsun. Öğretmeni dövenler hakkında soruşturma açılmış mi bakın bi serbestler


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Kasım 2023 11:44
kılıçla yaşayan kılıçla ölür derler.

memur033
Memur
09 Kasım 2023 11:56
kim ne dersin desin ögretmenin öğrenciyi dövmesi yanlış herkezin çocuğu kendine kıymetli burda ögretmen haklı diyenler kendini dayak yiyen o çocuğun anası babası yerine koysun

tugruldonmez
Aday Memur
09 Kasım 2023 12:02

Öğretmen bir fiske vurdu mu yer yerinden oynuyor ( dayak atmasını savunmuyorum) ama aynı öğretmen dayak yiyip hastanelik olunca, hiçbir şey yapılmıyor.Bunda bir gariplik yok mu? Canı isteyen biri okul basıp bir öğretmenin ağzını burnunu kırsa, ceza almaz mı? Bu nasıl saçma bir iş ya.

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