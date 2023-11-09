Acil yardım! fikrinize ihtiyacım var

2015 yılında iş bankası BES e dahil oldum. 155.000 TL katkı payı ve getirileri birikti. 19.000 TL devlet katkısı ve getirileri var.
Ev alacağım, biriktirdiğim altın ve doları bozdurunca 800.000 TL param var. 1.200.000 TL ev için 400.000 kredi çekmem gerekecek. Benim en başta fikrim, emekli olana kadar BESte kalmaktı. Kredi faizlerini ve toplam ödenecek borcun çok fazla olduğunu görünce aklım karıştı. Para konularında uzman sayılmam, ama BESten paramı çekerek krediyi yarıya düşürmek fikri de aklıma yattı. Ama devlet katkısının tamamı için 10 yıllık süre henüz dolmadı. Siz olsanız bu durumda banka kredisini mi, yoksa BESten çıkmayı mı tercih ederdiniz. Yarına kadar karar vermem gerekiyor. Bilgisi olan arkadaşların tavsiyelerine ihtiyacım var. herkese teşekkürler şimdide, iyi günler...
2015 yılında iş bankası BES e dahil oldum. 155.000 TL katkı payı ve getirileri birikti. 19.000 TL devlet katkısı ve getirileri var.
Ev alacağım, biriktirdiğim altın ve doları bozdurunca 800.000 TL param var. 1.200.000 TL ev için 400.000 kredi çekmem gerekecek. Benim en başta fikrim, emekli olana kadar BESte kalmaktı. Kredi faizlerini ve toplam ödenecek borcun çok fazla olduğunu görünce aklım karıştı. Para konularında uzman sayılmam, ama BESten paramı çekerek krediyi yarıya düşürmek fikri de aklıma yattı. Ama devlet katkısının tamamı için 10 yıllık süre henüz dolmadı. Siz olsanız bu durumda banka kredisini mi, yoksa BESten çıkmayı mı tercih ederdiniz. Yarına kadar karar vermem gerekiyor. Bilgisi olan arkadaşların tavsiyelerine ihtiyacım var. herkese teşekkürler şimdide, iyi günler...