Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


09 Kasım 2023 10:16
Konut kredisi çekince konut sigortası
Arkadaşlar merhaba, konut kredisi çekmiştim yaklaşık 1 yıl önce, isteğime bağlı olmadan konut sigortasını yenilemiş banka, bu zorunlu mu? Bu parayı geri alabilir miyim? Alabilirsem nasıl alırım?

Türkçü07
Şef
09 Kasım 2023 10:47
Biilen arkadaş yok mu?

Arizonalı
Aday Memur
09 Kasım 2023 11:10
zorunlu maalesef, ancak istediğiniz bir sigorta şirketinden yaptırabilirsiniz

Türkçü07
Şef
09 Kasım 2023 11:11
Bilgim dahili olmadan otomatik yenilemişler hocam, şikayetvara başvuru yaptım bakalım ücreti iade edecekler mi?
Arizonalı, 1 saat önce
zorunlu maalesef, ancak istediğiniz bir sigorta şirketinden yaptırabilirsiniz

Vera Cruz
Memur
09 Kasım 2023 11:12
Konut sigortası zorunlu değil.

Türkçü07
Şef
09 Kasım 2023 11:13
bankayı aradım, kredi çektiğiniz için zorunlu dediler, internette araştırınca zorunlu olmadığını öğrendim
Vera Cruz, 1 saat önce
Konut sigortası zorunlu değil.

Vera Cruz
Memur
09 Kasım 2023 11:15
Zorunlu değil hocam konut sigortası ilk yıl yapıyorlar da ikinci yıldan itibaren isterseniz iptal edebilirsiniz.
Türkçü07, 1 saat önce
bankayı aradım, kredi çektiğiniz için zorunlu dediler, internette araştırınca zorunlu olmadığını öğrendim

Türkçü07
Şef
09 Kasım 2023 11:17
hocam bankayı aradım, zorunlu iptal edemezsiniz dediler, sigorta şirketini aradım topu bankaya attı bankanızla görüşmeniz gerek dediler, ben nasıl iptal edeceğim sigortayı, şikayetvara şikayet oluşturdum, geri dönüşü oluyor mu acaba?
Vera Cruz, 1 saat önce
Zorunlu değil hocam konut sigortası ilk yıl yapıyorlar da ikinci yıldan itibaren isterseniz iptal edebilirsiniz.

Vera Cruz
Memur
09 Kasım 2023 11:19
Olmaz muhtemelen. Zorunlu değil hocam benim de bankadan yapmışlardı otomatik aradım iptal ettirdim dışardan daha uyguna kendim yaptırdım kandırıyorlar sizi kısaca.
Türkçü07, 1 saat önce
hocam bankayı aradım, zorunlu iptal edemezsiniz dediler, sigorta şirketini aradım topu bankaya attı bankanızla görüşmeniz gerek dediler, ben nasıl iptal edeceğim sigortayı, şikayetvara şikayet oluşturdum, geri dönüşü oluyor mu acaba?

Türkçü07
Şef
09 Kasım 2023 11:20
hocam nereyi aramam lazım, ikiside topu birbirlerine atıyorlar
Vera Cruz, 1 saat önce
Olmaz muhtemelen. Zorunlu değil hocam benim de bankadan yapmışlardı otomatik aradım iptal ettirdim dışardan daha uyguna kendim yaptırdım kandırıyorlar sizi kısaca.

Vera Cruz
Memur
09 Kasım 2023 11:23
Ben maaş müşterisi olduğum bankayı aradım krediyi de oradan kullanmıştım oradaki arkadaşlarla aramız iyidir öyle hile hurda dönmez. He bu arada konut sigortası çok iyidir aslında. Ama bankalar otomatik her yıl yeniliyor ve biraz pahalıya yeniliyorlar. Kendim dışardan sigortacıya yaptırıyorum. Zorunlu olsa iptal etmezlerdi benimkini. Bankanızı arayacaksınız şubenizle görüşün.
Türkçü07, 1 saat önce
hocam nereyi aramam lazım, ikiside topu birbirlerine atıyorlar
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