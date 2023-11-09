Konut kredisi çekince konut sigortası

Olmaz muhtemelen. Zorunlu değil hocam benim de bankadan yapmışlardı otomatik aradım iptal ettirdim dışardan daha uyguna kendim yaptırdım kandırıyorlar sizi kısaca.

Olmaz muhtemelen. Zorunlu değil hocam benim de bankadan yapmışlardı otomatik aradım iptal ettirdim dışardan daha uyguna kendim yaptırdım kandırıyorlar sizi kısaca.

Türkçü07, 1 saat önce hocam bankayı aradım, zorunlu iptal edemezsiniz dediler, sigorta şirketini aradım topu bankaya attı bankanızla görüşmeniz gerek dediler, ben nasıl iptal edeceğim sigortayı, şikayetvara şikayet oluşturdum, geri dönüşü oluyor mu acaba?