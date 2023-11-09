Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 10:37
Sözleşmeli Erlikten Uzmanlığa Geçiş aşamaları ve şartları nedir?

Bu konuda durum nasıl ilerlemektedir?

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