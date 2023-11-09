Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 10:47
istirahat raporu hakeme verilmesi
istirahat raporu hakeme giden var mı acil!!

garibimmemur
Aday Memur
09 Kasım 2023 11:39

bir şey olmaz.korkma. rapor sahte değilse hiç!bişi!olmaz!


Şeyda3452
Aday Memur
09 Kasım 2023 11:44
sahte değil şükür :) ne yapılıyor gidince merak ettim neden verdiler onu da anlamadım
garibimmemur, 43 dk. önce

bir şey olmaz.korkma. rapor sahte değilse hiç!bişi!olmaz!

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