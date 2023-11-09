Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Kasım 2023 11:22
Görevde yükselme sınavı hakkında

Arkadaşlar merhaba jandarma da 17 yol çakılarak açıktan atama ile belediyeye geçiş yapan memur görevde yükselme sınavına girebilir mi


Boobm
Aday Memur
09 Kasım 2023 11:23

Arkadaşlar 17 yıl çalışarak olacak

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