Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 11:49
Alt bölge tayini

19 ekimde alt bölge tayin dilekçem bakanlığa ulaştı Kasım Aralık bölge alt grupları açıklanmış ama hala cevap gelmedi bakanlıktan red etmiş olabilirler mi bakanlığa da ulaşamıyorum

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