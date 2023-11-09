Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Editör
09 Kasım 2023 12:01
Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?

Değerli Emniyet Genel Müdürlüğü forumu takipçileri,

Yapılacak bir haber çalışmasında değerlendirilmek üzere, sizin önerilerinizi almak isteriz.

Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı? (Talepler sadece mali konularla sınırlı kalmamalı!)

İyileştirme yapılması gereken konuları ve çözüm önerilerinizi bu başlık altına yazabilirsiniz.

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