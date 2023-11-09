Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 12:09
Tezli yüksek lisans araştırma izni nasıl alınır?

Merhaba arkadaşlar. Kadrolu öğretmenler yüksek lisans tez araştırması için izni nereden ve nasıl alıyor? Yapan var mı? Kurumumda ve ilçede kimse bir şey bilmiyor. ayse.meb.gov.tr den MEB dışındaki araştırmacılar için mi? Bizde mi buradan yapacağız? Bilgisi olan var mı?

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