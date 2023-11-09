Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Kasım 2023 13:04
399dan 657ye geçişte kıdem ve kademenin sayılmasına ilişkin karar

399dan 657ye geçişte bütün personellerin kıdem ve kademesinin sayılacağını ilişkin Danıştay idari dava kurulu kararı

https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2023-03-08-04-31-8521918.pdf&ved=2ahUKEwie9uqx1LaCAxUBcfEDHcdICwcQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2_kumfgbCOcOFgq4_2nU6a


Elixsir
Şef
09 Kasım 2023 13:15
bişey soracağım peki 657den 399a geçilince hizmet sayılır mı derece kademe anlamında

tornaci0019
Aday Memur
09 Kasım 2023 14:46

Teknik hizmet sınıfına ait çalışmalarda; kamu 1/1, özel 3/4 sayıyor.

Elixsir, 2 saat önce
bişey soracağım peki 657den 399a geçilince hizmet sayılır mı derece kademe anlamında
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