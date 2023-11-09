Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 13:27
Sağlık bakanı bugün sayı verir mi ?

toplam alınacak personel sayısı belli olur mu ?


darkkinght
Aday Memur
09 Kasım 2023 13:56

niye bugün ?

Toplam 1 mesaj

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