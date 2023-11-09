Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 13:45
6 saat ders için norm açılan okulda sonraki yıllarda norm fazlası olur muyum?

Arkadaşlar şngilizce branşında bir ilk okulda 6 saat ders var ve norm görünüyor, buraya gitsem sanırım bölge normu ile açık, ileriki yıllarda 6 saat olduğu için her yıl norm fazlası olur muyum puanım bölgedeki arkadaşlardan daha yüksek


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
09 Kasım 2023 13:55

sözünü ettiğiniz okul hangi yerleşim biriminde? Bölge normu merkez okullarda birbirine yakın yerler için kullanılan bir uygulama. Örneğin bir köy okulunda bölge normu olmaz. Böyle bir okulsa norm fazlası olunmaz. Bölge normu hesabında da 6 saat dersi olan bir okula pek norm düşmez. 6 saat dersi olduğuna göre 2-34. sınıflar birer şube olan küçük bir okul.

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