Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Kasım 2023 13:45
Mazeret eş durumu olumsuz

Hayırlı günler eşim şu anda Şırnak'ta görevli ve üçüncü yılına döndü kadrolu öğretmen zorunlu hizmetinhenuz dolmadi ben İstanbul'da görevliyim birinci bölgeden ikinci bölgeye üç ay sonunda olumsuz geldi kadrolu olduğu için tabi olamıyormus ilk kez mazeret dilekçesi vermiştim gerçekten evi eşyalara varana dek.ayarlayip bu şekilde olması beni kahretti Allah sabır versin hepimize

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