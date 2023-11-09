Boşbeleş polisler

komiser kendi odasında sigara içiyor sen kime kural anlatıyorsun usta. Bu ülkede kuralı koyanlar ile kuralı uygulayacak kişiler kurallara uymaz. bunu hala anlayamadın mı?

komiser kendi odasında sigara içiyor sen kime kural anlatıyorsun usta. Bu ülkede kuralı koyanlar ile kuralı uygulayacak kişiler kurallara uymaz. bunu hala anlayamadın mı?