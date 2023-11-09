Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Kasım 2023 14:08
Boşbeleş polisler

Az önce adliyedeydim, 3 katta merdiven boşluğunda yaklaşık 5 kişi sigara içiyordu, kamerayada çektim, inkar ederler diye. Koridorda dolaşan 2 polise devrem sigara içiyorlar buarada bende polisim ama benim mahkemem den ötürü oradayım sivilim yani. Nede seler biri ben içmiyorum kim içiyorsa içsin diğeri abi katipler falan herkez içiyor. Banada senin amacın ne gibi cahilce konuştular. Baktım karşımdakiler boş teneke tartışmadım. Çektim gittim. Yani anlıyacağınız birazda biz kendi elimizle polisliği bitirdik. Teşkilatın yüzde 80nı günü kurtarma bana dokunmuyan yılan bin yaşasın peşinde.


aspnetcore
Şef
09 Kasım 2023 14:11
komiser kendi odasında sigara içiyor sen kime kural anlatıyorsun usta. Bu ülkede kuralı koyanlar ile kuralı uygulayacak kişiler kurallara uymaz. bunu hala anlayamadın mı?

GırqırAli
Aday Memur
09 Kasım 2023 14:49
'in açtığı boş beleş konular!!!

watson666
Aday Memur
09 Kasım 2023 14:49

Polis alım şartlarını daha zor hale getirmeleri gerek ve çok daha sıkı bir disiplin eğitimi verilmel


trf_oktay
Aday Memur
09 Kasım 2023 14:58
bence polisin görevi olmadığı için bakmamislar. seni kurumdaki ilgili personele yönlendirmesi gerekirdi. ikinci olarak, sen de polissin ve kimliklerini alarak işlem yapılması için, adliyedeki bı savcıya teslim edebilirdin.

Muro24246666
Aday Memur
09 Kasım 2023 15:12
Anlaşılan sen g*t* ferah olanlardansin ki meslektaşlarınin içtiği sigaraya takılmış beynin. Disarda sokakta ki polislikten Bi habersin
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaOcak tahmini zamEş Durumu TayiniAraç kullanmak istemiyorum Güven masası12-36 Çalışma Sistemi Özel harekata geri dönüş dilekçesiEl kırığı yüzünden Dilim Raporu.

Sözlük

yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı 4 adolf hitler zeki miydi 3 limonsuz balık 2 ötekileştirmek 1 kırmızı ibikli küçük tavuk 1 Yüz Yıllık Emir 1 fotogrametri 1 fal oku 1 bıyık altından gülmek 1 sallamamak 1

Son Haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandıMerkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolara yükseldiÜniversite yemekhanelerinde glutensiz menüler de olacakDünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadıDenetimli serbestlik yükümlülerinden örnek kamu çalışması

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu