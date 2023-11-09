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Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 14:16
Mazda Türkiyeden çekilme kararı aldı

Satış rakamları ve diğer sorunlar yüzünden mazda markası Türkiyede satıştan çekildi. Benim sevdiğim bir arabaydı. Umarım düzelir

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