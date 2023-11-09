Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Kasım 2023 14:32
Seyyanen zam

bana kızmayınız lakin kurumda kimle görüştüysem seyyanen zam kök maaşa eklenmedigi için ocaktaki zamdan etkilenmeyecekmiş .yani 32 bin olacak deniyor zamla birlikte kök maaşım 15 bin yüzde 50 zam gelse 22.5 bin olur seyyaneni eklersen 32 bine denk geliyor hemen hemen bu mantıkla anlatıyorlar.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
09 Kasım 2023 14:37
kimle görüşüp danıştıysan kurumda onlara soru sorup iş yapma iş hayatında. yalan yanlış yönlendirip başına iş açarlar.
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