Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 15:23
Sözleşmeli istifa

2022\11 atamasında istifa ettim bu önümüzde ki atama da tercih verebilir miyim 1 yıllık ceza atama tarihinde mi sona eriyor yoksa istifa ettiğim tarihte mi sağlık bakanlığından aradığım yerler cevap vermiyor

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