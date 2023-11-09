Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Kasım 2023 15:47
Askere geç teslim olursam sorun olur mu?

Memurum elimde olmayan bir nedenden dolayı 2 gün geç gitme gibi bir durumum var acaba geç katılsam memurluğumda sıkıntı çıkar mı?

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