Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


09 Kasım 2023 15:53
Emeklilere 5000 TL

emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak bilgisi olan var mı bakan 15 Kasım'ı geçmeyecek dedi tutup da 14 Kasım da yatırırlar mı bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuKelime OyunuSon iki harften kelime türetmeKendimize NotAcıktım akşama yemekte ne var??En çok hangi üyeyi merak ediyorsunuzGibisinİçinden Geçeni Söyle

Sözlük

kırmızı ibikli küçük tavuk 1 bir cacık olmaz 1 bıyık altından gülmek 1 Bi Mola kadar Sözlüğün Tutmaması 1 -miştir eki 1 Bugün olanlar 1 insanlığın ortak düşmanları 1 fotogrametri 1 bilet almadan büyük ikramiye beklemek 1 Keyfiye Nedir? 2

Son Haberler

İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacakTBMM Genel Kurulu toplandıLastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral olduMHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleştiAltının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin 500 liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu