KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 15:54
Bir konu hakkında görüşleriniz? tsk kkk piyade astsubay mı- jandarma astsubay mı

Beni yanlış anlamayın her meslek kendinçe artıları ve eksileri olabilir, Lisans mezunuyum kpss puan hem kkk piyade astsubaya hemde jamdarma astsubaya yetiyor mülakat aşaması için, sizçe hangisin ne gibi eksileri ve artıları var. Benin gönlümden gecen jandarma astsubay(Asem) ama sözleşmeli olması kafamı karıştırıyor. Jandarma personelinede toplu kadro gelme ihtimali varmıdır. Sözleşmeli ilerde sıkıntı çok çıkarırmı çünkü zamanı gelince evlilik filan olayları olacak işşiz kalma ihtimalimiz varmı.

Not: lütfen linç'lemeyin.😂😂😂

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