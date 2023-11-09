Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 16:08
Görevlendirme

Merhaba arkadaşlar engeli raporum mevcut ekpss ile atanmam oldu merkezde görev ypmasi gerekiyor diye heyet raporumda mevcut buna istinaden geçici görevlendirme istedim. İlçe mili eğitim ve kaymakamlık oluru ile il meme dilekçem ulaştı. Bu durumda yer yok diye red etme gibi bir durum olabilir mi yoksa görevlendirme talebim yapılmak zorunda mı

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