Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 16:26
Askeriyeye geç katılırsam sorun olur mu?

Devlet memuruyum arkadaşlar bedelliye gideceğim iki gün geç katılsam birliğe sorun olur mu acaba?

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