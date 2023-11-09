Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


09 Kasım 2023 17:10
Battım

İşsizlik yüzünden battım.

Kredi kartı yüzünden banka taciz ediyor..

1400 TL borç var..

Yardım edebilecek varmı?

İş bankası

İBAN: TR 05 0006 4000 0015 0200 6762 33

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuKelime OyunuSon iki harften kelime türetmeKendimize NotAcıktım akşama yemekte ne var??En çok hangi üyeyi merak ediyorsunuzGibisinİçinden Geçeni Söyle

Sözlük

picasso 2 anlatım bozukluğu 1 stephen curry 1 emeviler 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1 -miştir eki 1 elden gel 1 fal oku 1 piramit ekonomisi 1 Arabayı satacağın gün kaza yapmak 1

Son Haberler

İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacakTBMM Genel Kurulu toplandıLastikçinin bulunduğu yer sosyal medyada viral olduMHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleştiAltının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin 500 liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Alım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi Andorid mi IOS mu