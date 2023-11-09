Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Kasım 2023 17:39
Acil ..lütfen

Müşteki olarak savcılıktan şikayette bulundum ve bunu birim amirine bildirmemw gerek var mı kirumum bilmesi gerek mi

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