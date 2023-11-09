Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 19:00
2 yıllık mezun

dostlar 30 üstü yaş üstü ve 2 yıllık mezun biri TSK'da nereye başvurabilir. ?


ByAstsubay
Aday Memur
09 Kasım 2023 19:59
yaş şartı 26

Drjacob
Aday Memur
09 Kasım 2023 20:11

hocam , milli savunma bakanlığı ya da jandarmanın herhangi bi alanına giremez değil mi ?

ByAstsubay, 23 dk. önce
yaş şartı 26
Toplam 2 mesaj

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