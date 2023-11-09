Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


09 Kasım 2023 19:22
Çakılı Kadro
Arkadaşlar belediyede memur olarak çalışırsam çakılı kadro mı oluyorum acaba lütfen cevap verir misiniz

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