Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 19:53
Kara hava ikmal sınıfı

Kara hava ikmal astsubay ne iş yapar bilen var mı muharip sınıf olarak geçiyor ama kkk de en rahat branşlardan biri olarak söz ediliyor net bir bilgi bulamadım bilen varsa yazabilir

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