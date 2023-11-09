Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 19:57
#mebgysmağduruz ile Twitter dayız
herkes destek versin arkadaşlar. bu günden itibaren her kişi 100 tane Twitt atsa dikkat çekeriz.

Necatalp
Aday Memur
09 Kasım 2023 20:00

Gys ye girmeyen diğer kullanıcı arkadaşlardan da destek bekliyoruz


Hayal et6
Aday Memur
09 Kasım 2023 20:01
bu pahlaşımı görenler, kurumundaki diğer arkadaşlara da haber versin. ben başladım bilginize.

Hayal et6
Aday Memur
09 Kasım 2023 20:06
https://chat.whatsapp.com/JSowpChYYdl0jIBeXizg7O herkes whatsap grubuna toplansın. birlikte hareket edelim
Toplam 3 mesaj

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