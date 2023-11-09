Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 20:10
Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağız

Kurmuş olduğun demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti?ni ebediyete kadar yaşatacağımızı, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olacağımızı bir kez ifade eder, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyeye getireceğimize manevi huzurunda söz veririz.10 Kasım 1938?den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun.


Velocıraptor
Genel Müdür
09 Kasım 2023 20:12

kesinlikle.


guerlian
Şube Müdürü
09 Kasım 2023 20:21

Ata'm, ruhun şad olsun.


metal3
Aday Memur
09 Kasım 2023 23:27
beko

İnternettin Hoca81
Genel Müdür
10 Kasım 2023 00:13
hep izindesiniz hiç çalıştığınızı görmedik
Toplam 4 mesaj

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