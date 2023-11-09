Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Kasım 2023 20:21
657 den İstifa edip 399 a geçenin tekrar geri dönmesi

İyi akşamlar. 657 ye tabii iken sınavla 399 a bağlı bir kit kurumuna atandım. 657 den İstifa edip 399 a bağlı kite başladım. Fakat kurum inanılmaz sıkıntılı eski yerime dönmek istiyorum. Bu mümkün müdür. 6 ay bekleme süresi sonunda 657 ye bağlı kuruma tekrar geri dönebilme imkanı var mıdır. Şimdiden teşekkür ederim.

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