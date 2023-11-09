KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Kasım 2023 20:30
Aralık TCDD merkezi atama

Önümüzdeki ayki merkezi atamada TCDD veya TCDD Taşımacılık hangi kadroya alım yapacak ve bu kadrolara kaç kişi alacak? duyum alan varmı ?

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