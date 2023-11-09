Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2023 20:51
Yüksek Disiplin Kurulu

Yaşar YILDIZ

Ydk

09/11/2023 20:35

İzinli iken memlekette yaşadığım bir olaydan dolayı hakkımda soruşturma açıldı şimdi de meslekte Disiplin soruşturması açıldı ve tsk ayırma cezası istemi ile yüksek disiplin kuruluna sevk ettiler 30 kasım da hakkımda ki dosya görüşmesi olacak Kurul karar tebliği tahminen ne zaman olur bilgisi olan yazarsa sevinirim çünkü ocak ayında emeklilik dilekçesi vereceğim bu kurulda avukat ile sözlü savunmay apmak faydalı olur mu teşekkür ederim

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