Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Kasım 2023 21:14
15 günlük Hatay parası ne kadar yatması lazım?

Temmuz'da hataya gitmiştim hatay operasyon tazminatı diye 807 tl para geldi bu az değil mi abiler

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