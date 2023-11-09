KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Kasım 2023 21:20
kamuda muhendis icin en iyi kurum hangisi ?

ARKADAŞLAR KPSS DEN 90-95 PUAN ALAN BİR MÜHENDİS İÇİN KAMUDA EN İYİ KURUM HANGİSİ

BİR ÇOK FİKİR BELİRTEN VAR DHMİ DİYEN VAR FAKAT DHMİ DE SADECE AİM MEMURLARI MAAŞI YÜKSEKMİŞ ONUN HARİCİNDE BOTAŞ TPAO DSİ İLBANK TEİAŞ EÜAŞ TCDD BAKANLIKLAR V.S YA DA DİĞER KURUM OLARAK HANGİSİNİ ÖNERİRSİNİZ ?


mkarey10
Şef
09 Kasım 2023 21:27

geçen gün dsi için saha parasını soruyordun şimdi kadro yakacak kurum mu arıyorsun? Sorduğun sorunun cevabı da kısmen değişir. Parasına göre mi, çalışma şartlarına göre mi, lojman vb hizmetlerine göre mi neye göre en iyi kurum? Hem az çalışıp hem dolgun maaş hem de lojman gibi hizmetler istiyorsan onu bilemem.


birmemuradayii
Aday Memur
09 Kasım 2023 21:31

ben dsi ile alakalı bir şey sormadım.


birmemuradayii
Aday Memur
09 Kasım 2023 21:33

sorduğum soru da genel olarak maaşla alakalı ve diğer gelirlerle alakalı giyim yardımı promosyon v.s


mkarey10
Şef
09 Kasım 2023 21:50

onun da kullanıcı adı sizinkiyle benzer (bknz.memur06adayadayi) olduğundan karışıklık olmuş, şimdi baktım.

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