Sigortalarda Kasko, Trafik, Dask, TSS, ÖSS, Konut Tümünde %10 İndirim Kodu

Arkadaşlar merhaba, bu forumda hep güzel bilgiler aldım şimdi karşılığını vereceğim. Şirket adını belirtmiyorum reklam olmasın diye. Ama site online en büyük sigorta şirketlerinden birisi. Çalışan indirimim var bunu "Ücretsiz" şekilde herkesle paylaşacağım. Kodlar bireysel olduğu için Özel mesaj atmanızı rica edeceğim.

Sigorta Sitesinden ya da Müşteri Hizmetlerinden de kullanımda geçerlidir.

Mesaj atarken hangi sigortayı ya da sigortaları yaptırmak istediğinizi ve tahmini tarihini belirtirseniz çok sevinirim.

🚘 Kasko,

🚗 Zorunlu Trafik Sigortası,

🚙 İMM Sigortası (İmm nedir? Detaylı bilgi konunun devamında)

🩺 Tamamlayıcı Sağlık, Özel Sağlık, Ferdi Kaza

✈️ Seyahat Sağlık,

🤰 Doğum Paketleri ve Hamilelik Sigortaları

🏡 DASK,

🏠 Konut,

🐕 🐈 Evcil Hayvan dahil tüm alanlarda geçmektedir.

Bilmeniz Gerekenler

Herhangi bir alt limit ya da üst limit bulunmamaktadır.

İndirim kodunu isterseniz web sitesinden isterseniz de müşteri hizmetlerinden alacağınız poliçelerde satış danışmanına indirim kodum var diye ileterek kullanabilirsiniz.

İndirimi kodunu istediğiniz hesapta ve istediğiniz branşta kullanabilirsiniz.

İndirim tutarı poliçe satın alındıktan sonraki 1 hafta içinde kartınıza iade edilir. (İade edilecek tutar poliçe satın alırken ödeme adımında yazacaktır.)

İndirim oranı zorunlu trafik ve imm sigortası için %5, diğer tüm branşlarda %10 şeklindedir