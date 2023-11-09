Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Kasım 2023 22:13
iş bankası Esenyurt'a tayin sonrası promosyon vermedi

Başka bir ilden esenyurt İstanbul'a tayin aldim. Ancak neredeyse 3 ay geçmesine rağmen is bankası hâlâ promosyonu yatırmadı. Bunun için merkez ve şubeyle de görüştüm ikisi de topu birbirine atıyor. Geldiğim ilde başka bir bankadan promosyon almıştık. Promosyon ihale şartnamesinde yeni gelen kişilere de promosyon yatırılır yazdığı halde is bankası promosyonumuzu vermiyor. Esenyurt'a tayin alan Yaklaşık 400 öğretmen olarak bu durumdayız. Nereye şikayet edebiliriz?

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