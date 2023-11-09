Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2023 22:46
4A kadroludan ,4B sözleşmeli ye atanmak.

herkese merhaba ben 2020 kpss puanı ile sağlık teknikeri olarak ağız dış sağlığı unvanına üniversite hastanesinde göreve başladım ve son kadroda kadrolu memurluğa geçtim. Şimdi 2022 kpss puanım ile yine aynı ünvan ve kadro da sağlık bakanlığına atanabilir muyum?Atamam da problem oluyor mu ? Sonuçta kadroludan sözleşmeli ye atanıyorum.

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