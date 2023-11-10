Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 05:10
güvenlik soruşturması ve takipsizlik
Merhaba, benim dolandırıclık konulu takipsizlik kararım var sicilim temiz ancak polislik mesleğinde sınavlara giriyorum güvenlik soruşturmasında eleniyorum. Diğer memurlukta da aynı sorunla karşılaşırmıyım örneğin büro personeli giibi

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