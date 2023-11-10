Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Kasım 2023 05:35
SÖZLEŞME DEĞİL KADRO İSTİYORUZ

DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞABİLMEK İÇİN. AKLIMIZI KURCALAYAN KAYGI VE TELAŞ OLMADAN. DERİN ARAŞTIRMA VE GENİŞ ZAMAN İSTEYEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPABİLMEK İÇİN DAİMİ KADRO İSTİYORUZ. ÜSTELİK BUNUN HİÇ BİR EKSTRA YÜKÜ BULUNMUYOR. BİLAKİS MÜHİM BİR SORUN ÇÖZÜME KAVUŞMUŞ OLACAKTIR


şabalala222
Aday Memur
10 Kasım 2023 05:36

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ KADRO İSTİYOR. ÇOK YIPRANDIK HUZURUMUZ KAÇTI

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