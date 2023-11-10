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Editörler : Lanet


10 Kasım 2023 09:38
Ben bilmem

Ben bilmem

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Ben bilmem ki tesbihi

Çektiğim o günlerdi

Şâh-ı Sâkî(sâqî)'dir bilen

Çektiğim o günleri

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Barış sağlam

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