Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 09:58
MEB GYS Tercih Kılavuzu

MEB GYS Sınavı Tercihleri Ne Zaman Alınacak?

https://ogretmenhatti.com/meb-gorevde-yukselme-sinavigys-tercihleri-ne-zaman-yapilacak/


enderkm
Aday Memur
10 Kasım 2023 10:19

Aralık ayının başında kılavuz yayınlanacakmış da 24 aralıkta tercihler yapılacakmış. Mülakat ne zaman olacak. Olacak mı hiç bir şey belirli değil


2ven
Aday Memur
10 Kasım 2023 10:29

bakanlıktaki beyefendilerin çayları biterse sıra gelir.


Mehmet1995
Memur
10 Kasım 2023 10:33

dedikodudan başka birşey değil


mikbalatas
Aday Memur
10 Kasım 2023 12:19

Bu habere göre mülakat almayacak mı şimdi? Hiç zannetmiyorum. Daha önceden de öğretmenkafe diye bir site bu şekilde söylemişti. Asparagas çıkmıştı. Bu da aynı ona benziyor. Mülakat olmayacaksa haberin tutarlılığı var. Ancak Aralık başı takvim yayınlanacaksa ve mülakat olacaksa en erken atama tarihleri şubat olur. Çünkü duyurudan 1 ay sonra mülakat yapılır, sonuç açıklama, sonuçlara itiraz, itiraz değerlendirme, kesin sonuçlar ve sonrasında atama takvimi yayınlanması öyle 3 haftada bitecek işler değil. Umarım mülakattan vazgeçilir de süreç daha fazla uzamaz da haberin doğruluğu karşılık bulur.

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