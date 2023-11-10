Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 10:05
Yeni Müfredat

Yeni Müfredat Belli Oldu!

https://ogretmenhatti.com/ogretmenler-ve-ogrenciler-dikkat-mebin-yeni-mufredati-belli-oldu/

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