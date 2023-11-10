merhaba arkadaşlar. bu yıl göreve başladık. kurumlar arası görevlendirme hakkında bilgilisi olan var mı acaba? detayı nedir. oluyor mu olmuyor mu. şimdiden teşekkür ederim

merhaba arkadaşlar. bu yıl göreve başladık. kurumlar arası görevlendirme hakkında bilgilisi olan var mı acaba? detayı nedir. oluyor mu olmuyor mu. şimdiden teşekkür ederim