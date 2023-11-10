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Editörler : LanetF16 Gökçen


10 Kasım 2023 11:07
85 Yıllık Özlemle Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk?ü özlemek demek eylemsiz kalmak değildir. Cumhuriyetin çocukları ve geleceği inşa edenleri olarak bu özlemle verdiğimiz mücadeledir.

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