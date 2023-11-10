Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Kasım 2023 11:13
Evimi kiraya vereceğim, nelere dikkat etmeliyim

Arkadaşlar malum kiracılar ev sahiplerini çok mağdur ediyor, zor duruma düşmemek için kiracıdan ne talep etmeliyim yasal haklarım neler? Hangi belgeleri isteyip sözleşmeyi nasıl yapmalıyım? Seneye ben artırmıyorum kirayı dememesi için nasıl önlem almalıyım tavsiyelere açığım


Karizmaunl
Şef
10 Kasım 2023 11:21

Forumun bu bölümü Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları ile ilgili


Prettyhatun
Aday Memur
10 Kasım 2023 11:23

Bunu bilmediğimi mi düşünüyorsunuz? Tam olarak bu nedenle yazdım daha geniş bir hedef kitleye sorabileyim diye, 5 kişiye mi sorayım?

Karizmaunl, 1 saat önce

Forumun bu bölümü Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları ile ilgili


Prettyhatun
Aday Memur
10 Kasım 2023 11:25

Ayrıca barınma en büyük gider kalemi, tam olarak bu konunun yeri bu başlık lütfen konuyu engellemeye çalışmayın

Karizmaunl, 1 saat önce

Forumun bu bölümü Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları ile ilgili


ice.mann
Aday Memur
10 Kasım 2023 11:26

Yahu hemen bi laf sokma, olumsuz yaklaşma çabası. bir şey sorulmuş, yardımcı olmak yerine neden hep tersten davranıyoruz

Karizmaunl, 1 saat önce

Forumun bu bölümü Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları ile ilgili


r.diyojen
Genel Müdür
10 Kasım 2023 11:27

Şu an ki kanuna göre senelik %25'ten fazla artış yapamazsın, normal zamanlarda tüfeyi geçemez. 5 yıl kira tespit davası açamayacağını bilmelisin. Kiracının alt kiracıya veremeyeceğini, aksi halde fesih sebebi olduğunu mutlaka sözleşmede belirt. Kira gelirin limit üstündeyse beyan etmelisin v.s. İlk aklıma gelenler bunlar.


mura_t_arslan
Aday Memur
10 Kasım 2023 11:29

hayirli olsun. kiraya vermeden once kabul etmeniz gereken en onemli konu, evinizi kiraciya verdiginiz gercegidir. kendi evine donmek istesen donemiyorsun. bu kadar soyliyim.


Prettyhatun
Aday Memur
10 Kasım 2023 11:32

Alt kiracı ne demek bilmiyorum?

r.diyojen, 55 dk. önce

Şu an ki kanuna göre senelik %25'ten fazla artış yapamazsın, normal zamanlarda tüfeyi geçemez. 5 yıl kira tespit davası açamayacağını bilmelisin. Kiracının alt kiracıya veremeyeceğini, aksi halde fesih sebebi olduğunu mutlaka sözleşmede belirt. Kira gelirin limit üstündeyse beyan etmelisin v.s. İlk aklıma gelenler bunlar.


SuikasT
Memur
10 Kasım 2023 12:00

Evim olsa kiraya vermek için Şubat ayını beklerim.


debug
Genel Müdür
10 Kasım 2023 12:07

Kira sözleşmesi ile birlikte tahliye sözleşmesi imzalayın. Tarih kısmını boş bırakmayı unutmayın. Ya da sözleşme tarihinden 15-20 gün sonrasının tarihi olmalı. kira sözleşmesi ile aynı tarihte olan taahhüt geçersizdir.(bu taahhüt ile en azından dava yoluna gitseniz bile 6-7 ay içerisinde tahliye ettirirsiniz kiracıyı) Ayrıca %25 kira artışı tekrar uzatılmazsa 1 temmuz 2024'te sona erecek. Yani sizin zam döneminizde tüfe üzerinden zam yapılır. (uzatmazlarsa)

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