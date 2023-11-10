Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


10 Kasım 2023 11:40
diyanetin Atatürkü anmama rezaleti hk

atatürkün kurduğu kurum, atatürkü anlamaktan ve anmaktan aciz olması ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. ne dini anlamda Allah'ın emirlerini doğru şekilde iletebiliyor ne de siyasi düşünceler korkusuyla atatürkü anabiliyor. ne işe yarıyor bu kurum?

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