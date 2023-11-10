Üniversitede Mühendis olmak

Bir ilana başvurmayı planlıyorum fakat üniversitede çalışma koşulları hakkında bilgim yok.

Üniversitede mühendis olarak çalışmanın avantajları-dezavantajları nedir , ne iş yaparlar ? nerede görev alırlar ? bu konuda bilgi verebilecek var mı ?

Özellikle Makine Mühendisi olarak çalışan arkadaşlar varsa çok daha yardımcı olurlar.