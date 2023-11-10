Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


10 Kasım 2023 12:14
Skolyoz Muyum?

Merhaba,

Ileride dusundugun meslek icin skolyozumun 10 derece alti olmasi gerekiyor. Eger varsa simdiden fiziki tedavilere baslamak istiyorum. Rontgen cektirecegim ancak randevu hicbir yerden alamadim. Agrim falan yok. Asagidaki fotografi cekebildim, anlayan varsa belirti var mi? Simdiden tesekkurler.

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sm1903
Aday Memur
10 Kasım 2023 12:14

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