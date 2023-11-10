KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Kasım 2023 12:42
Sertifika-i Mühimme

Bu sertifika muhabbeti yeni taktik mi arkadaşlar? Bu konudaki fikirleriniz neler çok merak ediyorum. Sertifika için Rüşhan beyi tavsiye ediyorlar.

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)YSK Alımı1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunKamuda muhendis icin en iyi kurum hangisi ?Sözlesmeli teknik personel icin arazi parasi odenirmi(muhendis)Lütfen öneri verir misinizYeni memur mal beyan bildirimini eksik yaparsa sıkıntı çıkar mıAtaması olan iki yıllık?Kyk yyp başvuruları nerden yapılıyor ösym sitesinde göremedimGSB YYP Sonuçları 4001

Sözlük

anlatım bozukluğu 1 cam silmek 1 elden gel 1 kırmızı ibikli küçük tavuk 1 baharat,ketçap ve kahve şehvet uyandırır 1 bıyık altından gülmek 1 insan sarrafı 1 Bir tatlı tahattur 1 atatürkün sevdiği şarkılar 2 ürün boykotu 1

Son Haberler

Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandıAile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacakMİT PKK'nın kara para aklama sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdiDepremde yıkılan binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladıFiilen seyyar görev yapmayanlara seyyar görev tazminatı ödenmez

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi